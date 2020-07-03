"Racist Fish": в Копенгагене вандалы атаковали памятник Русалочке

На фоне борьбы со статуями в ряде западных стран из-за "подозрений" в расизме в Копенгагене атаке вандалов подверглась и Русалочка — памятник героине детской сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена.

На камне в порту Копенгагена, где установлена бронзовая статуя, вандалы написали черной краской фразу "Racist Fish" ("расистская рыба").

Сообщение об этом поступило в полицию утром 3 июля, передает "Интерфакс".

Когда правоохранители доехали до Русалочки, краска уже высохла, из чего они сделали вывод, что надпись была сделана накануне вечером или в ночь на 3 июля.

В течение последнего времени во многих странах были осквернены не только монументы политикам, но и деятелям эпохи географических открытий и колонизации, а также всем тем, кто (по мнению протестующих) был связан с рабовладением или нарушением прав человека по расовому признаку.



Требовали они даже уничтожить статую Христа.