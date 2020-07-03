Жена Зеленского вылечилась от коронавируса

Жена президента Украины Владимира Зеленского вылечилась от коронавируса. Об этом сообщается в Facebook на странице офиса украинского главы.

Отмечается, что Елену Зеленскую в пятницу, 3 июля, выписали из больницы в связи с ее выздоровлением. В настоящее время супруга украинского президента чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей.

В то же время отмечается, что Зеленская по-прежнему нуждается в непрерывном лечении от двусторонней пневмонии. Терапию первая леди Украины будет проходить дома.

О госпитализации жены Зеленского стало известно в середине июня. Ее доставили в одну из больниц Киева.