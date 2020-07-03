Следователь ЦА СКР задержан за взятку

За получение взятки в особо крупном размере от обвиняемого по уголовному делу в Москве задержан следователь Центрального аппарата Следственного комитета России. Следователю предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России ("получение взяток в крупном размере").

Следственный комитет и ФСБ России обратились в суд с ходатайством о взятии под стражу в отношении задержанного ими взяточника, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Уголовное дело в отношении сотрудника расследует Главное следственное управление Следкома.

Следственный комитет заверил, что и впредь будет пресекать факты коррупции в своих рядах.