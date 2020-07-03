Российские военные самолеты совершили полет в компании норвежских

Три самолета противолодочной авиации Ту-142 2 июля выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-восточной Атлантики.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Северного флота.

Сообщается, что за 12 часов боевые самолеты пролетели 7 тысяч километров. Их прикрытие осуществляли истребители МиГ-31. На отдельных участках маршрута российские машины сопровождали норвежские истребители F-16 и самолёты F-35 с авиабазы Кефлавик, расположенной в Исландии.

Отмечается, что на обратном пути Ту-142 получили в воздухе дозаправку от самолетов Ил-78.