Следующий сезон КХЛ может пройти без "Витязя". У клуба финансовые проблемы

Подольский "Витязь" рискует пропустить следующий сезон Континентальной хоккейной лиги из-за возникнувших проблем с финансированием. В подмосковном клубе уже образовались долги.



Задолженности клуба возникли перед хоккеистами, которые не получали зарплаты на протяжении предыдущих трех месяцев, сообщает телеграм-канал "Хоккей без зрителей". Помимо долгов перед игроками, в "Витязе" также не оплатили ледовый дворец в Подольске, выступающего в качестве домашней площадки.



Напомним, что "Витязь" выступает в КХЛ с 2008 года. С тех пор клуб из Подмосковья является стабильным участником лиги. За это время он трижды выходил в плей-офф турнира, но каждый раз проигрывал в первом же противостоянии.