"Умный город", использующий технологии Panasonic, открылся на юге Берлина

Future Living Berlin - квартал многоквартирных зданий, оснащенных современными цифровыми технологиями и ориентированных на максимальную энергоэффективность и использование электричества из возобновляемых источников, открылся на юге столицы Германии. Проект был реализован германской GSW Sigmaringen с использованием ноу-хау, технологий и оборудования Panasonic. GSW Sigmaringen работает в области строительства и управления недвижимостью, и выступила инвестором. Future Living Berlin дополнит портфолио использующих технологии Panasonic "умных" городов и кварталов в Японии (таких как Фудзисава или Цунасима), США и Китае.

Энергообеспечение Future Living Berlin спроектировано так, чтобы максимально сокращать углеродный след. При идеальных условиях до 90% своих потребностей в энергии квартал может обеспечивать самостоятельно. Для этого применяются три типа оборудования Panasonic. Первый - фотоэлектрические панели Panasonic HIT суммарной пиковой мощностью 195 киловатт, работающие благодаря запатентованной технологии производства фотоэлектрических элементов на 10% эффективнее обычных. Второй - запасающие избыток электроэнергии для использования в темное время суток аккумуляторы. Третий - тепловые насосы Panasonic Aquarea системы "воздух-вода". Они при благоприятной погоде полностью питаются от солнечных батарей на крышах зданий, обеспечивая жителей теплом и горячей водой. Интеллектуальная система использует алгоритмы, чтобы в зависимости от сезона и времени суток давать приоритет отоплению помещений или нагреву воды.

Продажу энергии и тепла арендаторам квартир в Future Living Berlin осуществляет еще одна компания-партнер проекта - Polarstern. За счет того, что генерация осуществляется в значительной степени прямо в квартале, а энергопотребление максимально оптимизировано, платить жильцам приходится на 10% - 30% меньше, чем если бы использовалось обычное подключение к городским сетям.

Все здания квартала оснащены передовыми IoT-технологиями и просто удобной автоматикой: например, что немаловажно в условиях пандемии, все двери и лифты открываются бесконтактно, срабатывая от радиометки или смартфона со специальным приложением. Также избежать лишних небезопасных контактов помогает размещенная на территории станция выдачи заказов и посылок - туда могут доставлять и продукты из супермаркетов, и готовую еду из ресторанов.

В апартаментах используется IoT-платформа швейцарской компании digitalSTROM на базе технологии передачи данных по электросетям. Она регулирует работу освещения, климатических систем и подключенной бытовой техники, закрытие и открытие дверей и другие операции, при этом гибко адаптируясь к индивидуальным потребностям жильцов. Умная кухня KIMOCON поддерживает подключаемую кухонную технику и может регулироваться в соответствии с ростом жильцов.

Смарт-телевизоры и колонки-коммуникаторы Panasonic берут на себя функции управления "умным" домом и оповещают о важных событиях (кто-то звонит в дверь, сработала пожарная сигнализация, пришло сообщение о надвигающемся урагане и т.д.). Это может быть особенно важным для людей, имеющих проблемы со слухом, поскольку сообщения могут выводиться на экран и проговариваться спикером.

"Этот проект объединил наш 60-летний опыт в области климатической техники, вместе с десятилетиями разработок фотоэлектрических панелей и аккумуляторов. А также страсть Panasonic к инновациям, которая формирует будущее для новых поколений", - заявил глава совета директоров и президент компании Panasonic Europe Дзюнити Судзуки.

Как рассказала в интервью Вестям.Ru руководитель направления исследований и разработок GSW Sigmaringen Биргид Эберхардт, от момента когда квартал Future Living Berlin был задуман до завершения строительства прошло около пяти лет. Сейчас в 60 из 90 квартир в комплексе уже живут люди - и платят не больше, чем жители соседних домов в районе Адлерсхоф. Это своего рода "берлинское Сколково" с технопарком, исследовательскими учреждениями, редакциями цифровых СМИ и т.п.

В Panasonic отмечают, что квартиры в Future Living Berlin - не жилье класса люкс и с точки зрения цены аренд доступны значительной доле среднего класса, работающего в Берлине. Кроме того, отметил в интервью Вестям.Ru Дзюнити Судзуки, любое оборудование Panasonic на протяжении столетней истории компании всегда со временем становилось доступнее потребителям - так, вероятно, будет в итоге и с решениями для "умного города".

"Поддержка со стороны правительства тоже весьма важна, - добавил глава Panasonic Europe. - Уже сейчас есть субсидии на тепловые насосы в некоторых странах, субсидируются и электромобили. Особенно такая поддержка значима на ранних этапах - это позволит в дальнейшем сделать такие технологии доступными большему количеству людей и в большем числе домов".

Конечно, использование солнечных батарей оправдано не в любом климате. В то же время, у технологии отопления и нагрева воды при помощи тепловых насосов таких ограничений нет - а эффективность ее в расчете на киловатт затраченной электроэнергии гораздо выше, чем у имеющихся альтернатив. "Довольно неожиданно, но страны Скандинавии стали для [тепловых насосов] Panasonic одним из крупнейших рынков. Этому помогает и эффективность технологии, и возможность сократить выбросы углекислого газа, и поддержка правительств этих стран", - сказал Судзуки.