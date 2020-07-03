3 июля 202020:06

Анонсировано следствие в отношении бывших французских министров и премьера

EPA

Генеральный прокурор Франции начнет предварительное следствие в отношении экс-премьера страны Эдуара Филиппа и бывших министров здравоохранения Оливье Верана и Аньес Бюзен.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал телеканал BFMTV, по данным которого на Филиппа, Верана и Бьюзен было подано 90 жалоб, 9 из которых были переданы генеральному прокурору.

Жалобы связаны с действиями правительства в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

1 июля президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку Филиппа с поста главы французского кабинета министров. Его заменил Жан Кастекс.

На прощальной церемонии Филипп заявил своему преемнику, что Франция нуждается в открытом уме и твердой руке.

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