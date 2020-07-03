3 июля 202021:14 Саркар Магомедов

Воспитанных тренировать легко: скончался заслуженный тренер России, отец Хабиба Нурмагомедова

Воспитанных тренировать легко: скончался заслуженный тренер России, отец Хабиба Нурмагомедова

Если человек хорошо воспитан, то тренировать его легко. Это был один из главных принципов заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. 3 июля он скончался в Москве в возрасте 57 лет. Соболезнования по случаю его смерти выразил Владимир Путин. Президент позвонил сыну тренера Хабибу. За свою карьеру Нурмагомедов вырастил десятки чемпионов, самым знаменитым из которых стал Хабиб. А начиналось все в заброшенном спортзале в дагестанских горах, который тренер восстановил, продав все свое хозяйство.

Спортзал в Кировауле, где тренировал Нурмагомедов, самая настоящая кузница чемпионов.

"Это кузница. Отсюда вышло очень много чемпионов", — замечает Шабанов.

Рассказывая о заслугах своего товарища, Магомед Шабанов признается, что с трудом верит в такую утрату. Еще совсем недавно вместе они приводили это здание в порядок.

Сегодня многие воспитанники могут позволить себе лучшие залы мира, но это место, зал в Кировауле, самое символичное. Именно здесь Хабиб и другие чемпионы начали свои карьеры и прошли почти 30 лет тренерской работы Абдулманапа Нурмагомедова.

Рекордсмен России, самый успешный тренер по боевому самбо воспитавший 18 чемпионов мира. В их числе и его сын Хабиб.

"Он делал все возможное, чтобы вырастить массу спортсменов, ради которых поднимали на соревнованиях российский флаг", — продолжает глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

Именно поэтому про Нурмагомедова говорят, что о патриотизме он не только говорил, но и доказывал на деле. За это и уважали, на всех уровнях.

"Это был очень добрый, щедрый, талантливый человек, который оказывал огромную помощь мне, это точно, — признался глава Дагестана Владимир Васильев. – Конечно, нам будет его очень не хватать".

"От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича. Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и вырастив достойное поколение", — написал в соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров.

Всегда тактичный и вежливый в общении с журналистами, в спорте — бескомпромиссный и требовательный.

"Это был сильный волевой человек, мудрый наставник. У него была коронная фраза, ее знают многие спортсмены. Она звучала неожиданно, но была стимулом", — боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян.

"Самбо – это самооборона без оружия. Это русский вид спорта. Он посчитал, что у нас вид спорта должен быть не хуже, чем дзюдо или заграничные виды спорта. Он был очень сильным патриотом. И действительно, он угадал. И самбо серьезно развивалось", — отмечает друг Абдулманапа Нурмагомедова Рамазан Рабаданов.

В родном высокогорном Сильди, откуда родом прославленный тренер, и в Кировауле, где живет семья Нурмагомедовых, он был фигурой поистине культовой. Что самому Абдулманапу не помешало оставаться обычным горцем.

"Я вижу свою старость среди внуков на берегу, на родине моих предков, рассказывая им то, что я в жизни считал главным, нужным, полезным, чтобы передать это внукам, — говорил заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов. – Я хочу такую старость. Она в любой момент может прекратиться. Нам неизвестно, сколько человек проживет. Смерть может прийти внезапно. И мы всегда должны быть к этому готовы".

Таким его и запомнят родные, воспитанники и болельщики — мудрым и сильным. Абдулманапа Нурмагомедова похоронят в Кировауле рядом с отцом.

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