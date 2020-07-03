Нет смысла делать высокие цены: авиакомпании делают ставку на санбезопасность

Выход из режима карантина и начало курортного сезона потребовал серьезных изменений от авиаотрасли. 1 июля 2020 года в России начался курортный сезон. Но не все авиаперевозчики и аэропорты оказались к этому готовы. Многие аэропорты и перевозчики работают с нарушением рекомендаций Роспотребнадзора.

Нарушители есть. Надзорные органы проверили 134 российских аэропорта и более 400 воздушных судов. Какие основные нарушения противоэпидемических рекомендаций были выявлены, рассказала Елена Михеева.

"При мониторинге выявляются такие несоответствия, как отсутствие масок или перчаток у пассажиров. Имеются факты, когда отсутствуют замеры температуры у пассажиров при входе в аэропорт или при входе непосредственно уже на борт самолета. Авиакомпаниям и аэропортам, где выявлены нарушения, даны указания устранить их в максимально возможные короткие сроки. В настоящее время в целом ситуация улучшается и несоответствия устранены", — поясняет советник главы Федерального агентства воздушного транспорта Елена Михеева.

Какой регламент на случай, если у пассажира выявлена повышенная температура? В этой ситуации главное — это безопасность остальных пассажиров.

"Аэрофлот строго соблюдает все рекомендации. Перед посадкой в самолет у каждого пассажира в обязательном порядке измеряется температура, она не должны быть повышенной, в противном случае человек на рейс допущен не будет. Наши самолеты оснащены термометрами для бесконтактного измерения температуры. Если вдруг у кого-то из пассажиров во время перелета фиксируют повышенную температуру, человека изолируют от остальных пассажиров, пересаживая его в самый конец салона", — заверяет пресс-секретарь ПАО "Аэрофлот" Юлия Спивакова.

Нарушения выявили не только у перевозчиков, но и в аэропортах, но в основном, в региональных. Не везде с необходимой частотой можно услышать такие оповещения о необходимости использовать пассажирами средствами индивидуальной защиты.

Не везде общественные зоны убирают должным образом с использованием дезинфицирующих средств, а также входы не во все аэропорты оснащены тепловизорами. Хотя некоторые аэропорты стараются соблюдать требования надзорных органов.

"В аэропорту Внукова постоянно идет звуковое сообщение о том, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию, пользовались средствами индивидуальной защиты. Абсолютно все сотрудники, которые работают в аэропорту Внукова в зонах, где есть пассажиры, носят маски, перчатки. И таких случаев, чтобы кто-то это не делал, у нас нет", — подчеркнула пресс-секретарь АО "Международный аэропорт "Внуково" Оксана Соколова.

Многие авиаперевозчики сейчас оказались в очень тяжелой финансовой ситуации. Средний чек на авиабилеты в России в июне снизился примерно до 3,5 тысячи рублей — это в 3,5 раза ниже того уровня, который был до введения ограничений из-за коронавируса COVID-19. Некоторые авиакомпании, которые раньше специализировались на международных перевозках, переориентировались на внутренний рынок.

"Если раньше авиакомпания выполняла исключительно международные рейсы, то в нынешнем сезоне пришлось переориентироваться, открывать внутренние направления из российских регионов к морю, в Сочи, также в Хакасию — это новое туристическое направление. И, естественно, учитывается и нами, и другими перевозчиками та общая ситуация с пандемией, с опасениями туристов в том числе, с вхождением в этот новый период полетов. И нет смысла делать высокие цены", — добавляет еще несколько штрихов в общую картину директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Azur Air Анастасия Дюмулен.

От летнего отпуска в этом году уже отказалось больше 40% россиян. Примерно 10% опрошенных планируют отправиться в турпоездки по стране, а на отдых за границей рассчитывают только 3% респондентов. Хотя накануне Росавиация продлила до 1 августа ограничение на международные полеты. Если будут приняты решения об открытии международного сообщения, федеральное агентство разошлет новую телеграмму. Но при этом большинство зарубежных стран, в том числе государства ЕС, пока не сняли запрет и не открыли свои границы для россиян.