Названа дата выхода Horizon Zero Dawn на ПК

Нидерландская студия Guerrilla Games объявила дату релиза Horizon Zero Dawn - одного из главных эксклюзивов для PlayStation 4 последних лет - на ПК. Как следует из официального твиттер-аккаунта, игра откроется для загрузки с 7 августа. В магазинах Epic Games Store и Steam её можно будет купить за $49,99.

Explore a vibrant world inhabited by awe-inspiring machines in Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC, coming to Steam and Epic Games Store on August 7th.



∎∎ Watch our PC Features trailer here: https://t.co/BLYWML2J8h#HorizonZeroDawnPC #BeyondTheHorizon