Названа дата выхода Horizon Zero Dawn на ПК

Нидерландская студия Guerrilla Games объявила дату релиза Horizon Zero Dawn - одного из главных эксклюзивов для PlayStation 4 последних лет - на ПК. Как следует из официального твиттер-аккаунта, игра откроется для загрузки с 7 августа. В магазинах Epic Games Store и Steam её можно будет купить за $49,99.

Explore a vibrant world inhabited by awe-inspiring machines in Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC, coming to Steam and Epic Games Store on August 7th.



∎∎ Watch our PC Features trailer here: https://t.co/BLYWML2J8h#HorizonZeroDawnPC #BeyondTheHorizon - Guerrilla (@Guerrilla) July 3, 2020

ПК-версия ролевой игры с открытым миром получит массу графических улучшений, включая поддержку сверхшироких мониторов, разблокировку частоты кадров, более реалистичные отражения в воде и динамическую листву, которая сможет колыхаться на ветру. Кроме того, пользователи получат возможность менять качество текстур, разрешение экрана и настраивать назначения клавиш под себя.

Horizon Zero Dawn вышла в феврале 2017 года. Игра заслужила похвалу критиков за графику, повествование и геймплей, и была удостоена множества наград. По состоянию на 2019-й, хит разошелся тиражом свыше 10 миллионов копий, что сделало его одной из самых продаваемых игр для PlayStation 4. На агрегаторе рецензий Metacritic игра имеет среднюю оценку 89 баллов.

Horizon Zero Dawn - это первый эксклюзив для PS4, который выйдет на другой платформе. Анонсируя ПК-версию в марте, экс-глава Guerrilla Games, а ныне руководитель Worldwide Studios Хермен Хюльст заявил, что "у нас пока нет планов выпускать другие игры на ПК, и мы на 100% преданны нашим собственным системам".

В июне Sony официально показала дизайн PlayStation 5 и рассказала о будущих играх. Следующая часть хита Guerrilla Games - Horizon Forbidden West - была заявлена в качестве эксклюзива для PS5, как в свое время Horizon Zero Dawn для PS4. Трейлер можно посмотреть в твиттере компании.