Туроператоры Сочи просят перенести сроки введения электронных путевок

Сочинские туроператоры просят перенести сроки введения электронных путевок. По их мнению, в условиях кризиса дополнительная финансовая нагрузка на туристический бизнес является нежелательной и негативной. Поэтому они выступили против принятия соответствующего закона. Письмо с просьбой отложить эту инициативу направили в адрес главы Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева. Об этом сообщила ГТРК "Вести Сочи", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Представители турбизнеса обеспокоены подготовкой к рассмотрению Госдумой законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ" (в частности, единой информационной системой электронных путевок". В нынешней ситуации, учитывая глубокий кризис на туристском рынке, связанного с эпидемией коронавируса, дополнительная нагрузка на эту сферу является нежелательной, говорится в письме.

Напомним, целью сведения системы "Электронная путевка" является защита потребителей от недобросовестных фирм. По планам, с ее помощью клиенты смогут отслеживать статус тура: куплены ли авиабилеты и перевел ли агент деньги оператору.