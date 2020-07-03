Во Владимире машинам скорой помощи не хватает бензина

Владимирским автомобилям скорой помощи не хватает бензина. Об этом сообщает ГТРК "Владимир", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

По словам работников выездных бригад, начиная с 1 июля машины направляют на "новые" заправки. И с этого же дня стали возникать проблемы: топлива на этих АЗС не было. К 20 часам вечера бензин появился только на одной (на улице Добросельской). Однако к этому моменту часть автомобилей не смогла туда доехать, так как последняя заправка у них была около суток назад.

В настоящее время автомобили могут заправляться только на двух АЗС - на Нижней Дуброве и Добросельской. Но, как говорят водители, до них неудобно добираться, ведь медицинские учреждения в основном располагаются в центре. Помимо этого, бензин также оставляет желать лучшего. А одна из заправок вообще находится в плачевном состоянии. Сотрудники скорой помощи надеются, что их жалобы услышит руководство медучреждения.