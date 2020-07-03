3 июля 202023:57

"Ротор" может отказаться от участия в премьер-лиге в следующем сезоне

twitter.com

Волгоградский футбольный клуб "Ротор" может не принять участие в российской премьер-лиге сезона 2020/21. Причины такого возможного решения являются финансы.

Примечательно, что накануне волгоградцы получили требующуюся лицензию для выступлений в элитном дивизионе чемпионата России. Как сообщает "Аргументы недели", в скором времени клуб объявит о том, что не готов играть в РПЛ.

При этом, возможен вариант, при котором премьер-лигу не покинет ни один клуб. Это станет реальным, если также откажутся от повышения в классе подмосковные "Химки", ситуация в которых также остается неопределенной.

Напомним что и "Ротор", и "Химки" по итогам минувшего и досрочно завершенного сезона в Футбольной национальной лиге заняли первое и второе места соответственно и получила право на переход в премьер-лигу.

Сейчас

22:00

Генпрокуратура отменила решение о возбуждении дела против следователя СК

20:09

Стали известны фигуранты дела о мошенничестве в Минобре

19:38

У Игоря Морозова нашли коронавирус

19:33

Установлены санитарные требования к работе школ и детсадов

19:10

Следователь ЦА СКР задержан за взятку

18:14

За 40-миллионный ущерб Минобрнауки задержаны двое

18:05

Крым приостановил прием детских групп из других регионов

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Будущее, определенное гражданами страны: изменения по поправкам вступают в силу

Будущее, определенное гражданами страны: изменения по поправкам вступают в силу

3 часа назад
Тело Нурмагомедова-старшего доставлено самолетом в Дагестан

Тело Нурмагомедова-старшего доставлено самолетом в Дагестан

38 минут назад
Сопровождение российских Ту-142: британские истребители присоединились к норвежским

Сопровождение российских Ту-142: британские истребители присоединились к норвежским

49 минут назад
Стали известны фигуранты дела о мошенничестве в Минобре

Стали известны фигуранты дела о мошенничестве в Минобре

3 часа назад
Адвокат Ефремова намекнул, что у него есть доказательства невиновности актера в смертельном ДТП

Адвокат Ефремова намекнул, что у него есть доказательства невиновности актера в смертельном ДТП

2 часа назад
Производитель мороженого, на которое пожаловались президенту, объяснился

Производитель мороженого, на которое пожаловались президенту, объяснился

3 часа назад
Когда счет идет на минуты: сотрудники ДПС спасли 3-летнего мальчика

Когда счет идет на минуты: сотрудники ДПС спасли 3-летнего мальчика

2 часа назад
Следователя СК обвинили в получении взятки, но Генпрокуратура отменила дело

Следователя СК обвинили в получении взятки, но Генпрокуратура отменила дело

2 часа назад
Чувствую себя хорошо: Геннадий Хазанов попросил за него не беспокоиться

Чувствую себя хорошо: Геннадий Хазанов попросил за него не беспокоиться

2 часа назад
Нет смысла делать высокие цены: авиакомпании делают ставку на санбезопасность

Нет смысла делать высокие цены: авиакомпании делают ставку на санбезопасность

2 часа назад
Адвокат Захарова: семье погибшего не нужны подачки Ефремова

Адвокат Захарова: семье погибшего не нужны подачки Ефремова

2 часа назад
Опубликовано видео, снятое за несколько часов до смерти Насти Тропицель

Опубликовано видео, снятое за несколько часов до смерти Насти Тропицель

4 часа назад
"Racist Fish": в Копенгагене вандалы атаковали памятник Русалочке

"Racist Fish": в Копенгагене вандалы атаковали памятник Русалочке

5 часов назад
Российские военные самолеты совершили полет в компании норвежских

Российские военные самолеты совершили полет в компании норвежских

4 часа назад
Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский призвал российских программистов оставаться в России

Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский призвал российских программистов оставаться в России

7 часов назад
Ко дню рождения Алексея Серебрякова: семь фильмов с участием артиста

Ко дню рождения Алексея Серебрякова: семь фильмов с участием артиста

13 часов назад
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

29.06.2020 09:00
США запустят секретный спутник

США запустят секретный спутник

1 час назад
Дочь Евгения Осина вышла замуж

Дочь Евгения Осина вышла замуж

1 час назад
В Москве девочка утонула в ванной, в то время как мама играла в карты

В Москве девочка утонула в ванной, в то время как мама играла в карты

1 час назад
Станцию метро в Берлине назовут в честь российского композитора

Станцию метро в Берлине назовут в честь российского композитора

2 часа назад
В Британии умер старейший в мире кот

В Британии умер старейший в мире кот

2 часа назад
"Оренбург" получил второе техническое поражение подряд. Теперь он проиграл "Уралу"

"Оренбург" получил второе техническое поражение подряд. Теперь он проиграл "Уралу"

2 часа назад
Страшный сон королевской семьи: принца Эндрю хотят допросить по делу о педофилии

Страшный сон королевской семьи: принца Эндрю хотят допросить по делу о педофилии

2 часа назад
Анонсировано следствие в отношении бывших французских министров и премьера

Анонсировано следствие в отношении бывших французских министров и премьера

4 часа назад
Установлены санитарные требования к работе школ и детсадов

Установлены санитарные требования к работе школ и детсадов

4 часа назад
У Игоря Морозова нашли коронавирус

У Игоря Морозова нашли коронавирус

4 часа назад
Для МКС скорректировали орбиту, чтобы избежать столкновения с мусором

Для МКС скорректировали орбиту, чтобы избежать столкновения с мусором

4 часа назад
"Умный город", использующий технологии Panasonic, открылся на юге Берлина

"Умный город", использующий технологии Panasonic, открылся на юге Берлина

4 часа назад
Смартфоны Honor с App Gallery вместо Google Play заняли 8% российского рынка

Смартфоны Honor с App Gallery вместо Google Play заняли 8% российского рынка

4 часа назад
Следующий сезон КХЛ может пройти без "Витязя". У клуба финансовые проблемы

Следующий сезон КХЛ может пройти без "Витязя". У клуба финансовые проблемы

4 часа назад
Жена Зеленского вылечилась от коронавируса

Жена Зеленского вылечилась от коронавируса

4 часа назад
Подтверждено загрязнение трех рек из озера из-за ЧП в Норильске

Подтверждено загрязнение трех рек из озера из-за ЧП в Норильске

5 часов назад
Роспотребнадзор сообщил о высоком риске новой пандемии свиного гриппа

Роспотребнадзор сообщил о высоком риске новой пандемии свиного гриппа

5 часов назад
Россельхознадзор снимает запрет на транзит говядины с белорусских предприятий

Россельхознадзор снимает запрет на транзит говядины с белорусских предприятий

5 часов назад
Обвиняемый в насилии над полуторагодовалой дочерью мужчина рассказал, как нанес ей травмы

Обвиняемый в насилии над полуторагодовалой дочерью мужчина рассказал, как нанес ей травмы

5 часов назад
42-летний Буффон заявил о планах завершить школу после ухода из футбола

42-летний Буффон заявил о планах завершить школу после ухода из футбола

5 часов назад
Самая зубастая акула удивила учёных зубами на глазах

Самая зубастая акула удивила учёных зубами на глазах

5 часов назад
Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Австрии, Квят - 12-й

Хэмилтон показал лучшее время во второй практике Гран-при Австрии, Квят - 12-й

5 часов назад
"Умная" перчатка переведет язык жестов с 99-процентной точностью

"Умная" перчатка переведет язык жестов с 99-процентной точностью

5 часов назад
Доктор Мясников назвал продукты, вызывающие аллергию

Доктор Мясников назвал продукты, вызывающие аллергию

5 часов назад
WSJ объяснила, почему американские спецслужбы не все говорят президенту

WSJ объяснила, почему американские спецслужбы не все говорят президенту

5 часов назад
Подруге миллионера Эпштейна грозит 35 лет за торговлю несовершеннолетними

Подруге миллионера Эпштейна грозит 35 лет за торговлю несовершеннолетними

6 часов назад
На Большом адронном коллайдере обнаружена новая экзотическая частица

На Большом адронном коллайдере обнаружена новая экзотическая частица

6 часов назад
Гоген Солнцев на самоизоляции жил с тремя пенсионерками в глухой деревне

Гоген Солнцев на самоизоляции жил с тремя пенсионерками в глухой деревне

6 часов назад
Схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

6 часов назад
Болтон "банально передергивает" факты, считает Фомин

Болтон "банально передергивает" факты, считает Фомин

6 часов назад
Топ-10 восстановившихся секторов экономики России

Топ-10 восстановившихся секторов экономики России

7 часов назад
Невероятно: физики измерили сдвиг 40-килограммового зеркала квантовым шумом

Невероятно: физики измерили сдвиг 40-килограммового зеркала квантовым шумом

10 часов назад
Саксофонист и хоккеист Игорь Бутман рассказал о своей американской трагедии

Саксофонист и хоккеист Игорь Бутман рассказал о своей американской трагедии

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку