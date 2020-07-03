"Ротор" может отказаться от участия в премьер-лиге в следующем сезоне

Волгоградский футбольный клуб "Ротор" может не принять участие в российской премьер-лиге сезона 2020/21. Причины такого возможного решения являются финансы.



Примечательно, что накануне волгоградцы получили требующуюся лицензию для выступлений в элитном дивизионе чемпионата России. Как сообщает "Аргументы недели", в скором времени клуб объявит о том, что не готов играть в РПЛ.



При этом, возможен вариант, при котором премьер-лигу не покинет ни один клуб. Это станет реальным, если также откажутся от повышения в классе подмосковные "Химки", ситуация в которых также остается неопределенной.



Напомним что и "Ротор", и "Химки" по итогам минувшего и досрочно завершенного сезона в Футбольной национальной лиге заняли первое и второе места соответственно и получила право на переход в премьер-лигу.