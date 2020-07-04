Еще в одном городе США произошла стрельба в торговом центре, ранен один человек

В Брейнтри (штат Массачусетс, США) произошла стрельба в торговом центре, расположенном в центре города. В результате ЧП пострадал один человек. О происшествии сообщил телеканал NBC Boston, ссылаясь на правоохранителей.

Как уточняется, во время стрельбы пострадала женщина. В настоящее время она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции оцепили здание торгового центра и выводят из него людей.

Вскоре после происшествия недалеко от торгового центра были задержаны два человека. По словам очевидцев, стрельбе предшествовала драка. Полицейские предполагают, что это было целенаправленное нападение, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали о стрельбе в городе Хувер в штате Алабама. По информации местной полиции, в результате инцидента пострадали по меньшей мере четыре человека.