"Русские витязи" совершили уникальные полеты

Знаменитая пилотажная группа "Русские витязи" провела уникальные полеты. Впервые в едином строю при исполнении различных фигур были сразу три типа истребителей — Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Летчики продемонстрировали такие элементы пилотажа, как "косые петли", "горки" и "полуперевороты". Между самолетами в ходе полета было менее трех метров, передает телеканал "Россия 24".

А в завершение ведущий "Русских витязей" Андрей Алексеев выполнил одиночный пилотаж на Су-35С и показал, на что способен этот сверхманевренный многоцелевой истребитель.