Дубль Мораты помог "Атлетико" разгромить "Мальорку"

Футболисты мадридского "Атлетико" в рамках 34-го тура чемпионата Испании на поле домашней арены "Ванда Метрополитано" разгромили команду "Мальорка", забив в ворота соперника три безответных мяча – 3:0.

У победителей встречи дубль оформил нападающий Альваро Мората (29-я и 45-я минуты), а также единожды отличился полузащитник Коке (79).

"Атлетико" довел беспроигрышную серию в Ла Лиге до 12 матчей (семь побед, пять ничьих) и с 62 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Мальорка", потерпевшая третье поражение в последних пяти играх, расположилась на 18-й строчке, имея в активе 29 баллов.