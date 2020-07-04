Абдулманап Нурмагомедов похоронен в родном селе Кироваул

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов в субботу, 4 июля, был похоронен в родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, об это сообщил глава села Ильяс Хазиев.

"Его похоронили в Кировауле. Было не так много людей, родственники, приехали спортсмены из Москвы, – приводит слова Хазиева "РИА Новости". – Был также и глава Чечни Рамзан Кадыров".

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля после кровоизлияния в мозг. На протяжении предыдущих двух месяцев он боролся сразу с несколькими недугами: коронавирусом, болезнью сердца, впадал в кому, переносил инфаркт.

Свои соболезнования действующему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и его семье выразил президент России Владимир Путин, министр спорта Олег Матыцин, а также множество спортсменов и тренеров.