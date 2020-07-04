В Омске "Мерседес" въехал в торговую палатку: восемь пострадавших

Восемь человек пострадали в результате аварии в Омске, где автомобиль "Мерседес", уходя от столкновения, въехал в торговую палатку. По сообщению регионального главка МВД, наезд на пешеходов произошел на улице 24-й Северной.

Находившийся за рулем "Мерседеса" мужчина 1984 года рождения ехал по 24-й Северной в сторону улицы Челюскинцев, когда выезжавший со второстепенной дороги автомобиль Nissan Patrol не предоставил ему преимущества в движении. Пытаясь уйти от столкновения, водитель "Мерседеса" не справился с управлением и врезался в торговый павильон в районе остановки общественного транспорта "Улица 16-я Амурская".

Медицинская помощь потребовалась восьми пострадавшим. По предварительным данным, угрозы для жизни пострадавших нет: большинство получили преимущественно ссадины и ушибы, хотя один человек находится в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС.