4 июля 202009:30

"Арсенал" объявил о продлении контракта с Мартинелли

Габриэль Мартинелли

Габриэль Мартинелли
twitter.com/Arsenal

Пресс-служба лондонского "Арсенала" сообщила о продлении контракта с нападающим Габриэлем Мартинелли. 19-летний бразилец подписал новое долгосрочное соглашение с "пушкарями", подробности которого не разглашаются.

Мартинелли – воспитанник бразильского "Итуано", из которого перешел в английскую команду летом 2019 года за 6,7 миллиона евро. На сегодняшний день авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость форварда в 25 миллионов евро.

"Я очень рад, что Габи подписал новый контракт с нами, – сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета. – Он очень талантливый футболист, он поразил нас своей игрой и отношением к работе".

Габриэль в составе "канониров" принял участие в 26 играх во всех турнирах, забил десять мячей и отдал четыре результативных передачи. Также на его счету одна игра за молодежную сборную Бразилии.

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