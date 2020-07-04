В Норильске собрали основной объем топлива после майского разлива на ТЭЦ-3

В Норильске завершен второй этап работ по ликвидации последствий майского разлива топлива на местной ТЭЦ-3. Специалисты закончили сбор основной массы топливно-водяной смеси.

Сейчас идет точечный сбор топлива, превышений предельно-допустимых концентраций нефтепродуктов в устье реки Амбарной не фиксируется, рассказали ТАСС в оперативных службах. На поверхности реки установлена 131 линия боновых заграждений протяженностью почти 14,5 километра.

Всего в акватории водоемов собрали свыше 25 тысяч кубометров топливно-водяной смеси, а из топливно-водяных котлованов — еще более 33 тысяч кубометров. В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезли более 179 тысяч тонн загрязненного поверхностного грунта. Сорбентом было обработано 136 километров береговой линии и почти 264 квадратных метра загрязненной территории.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Специалисты Росприроднадзора обнаружили загрязнение нефтепродуктами рек Амбарная, Далдыкан, Пясина, а также озера Пясино.

28 июня в Норильске была остановлена несанкционированная перекачка в тундру стоков с Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю". Во время перекачки жидкости из хвостохранилища в тундру произошла утечка.

А 29 июня в Норильске вспыхнул пожар на полигоне твердых промышленных отходов. Огонь там охватил свыше тысячи квадратных метров.