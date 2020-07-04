В России за сутки коронавирусом заразились 6632 человека

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в субботу опубликовал суточную статистику. В 84 регионах страны коронавирусной инфекцией заразились 6632 человека. У 29,6 процента из них заболевание проходит без клинических проявлений.

Число выздоровевших возросло на 8 986 человек и достигло 446 879. По данным оперштаба, выздоровели 66,2 процента от общего числа пациентов с COVID.

За 24 часа скончались 168 больных. Число умерших с начала пандемии превысило десять тысяч - 10 027. Суточный прирост составил 1,7 процента, что существенно меньше значений конца мая и начала июня.

Средний показатель смертности в России составляет 1,49 процента против 4,8 процента по всему миру.

Коэффициент распространения коронавируса в России в субботу составил 0,99. В среднем по России он держится ниже единицы с 16 июня. А в Москве - с 4 июня.

Меньше всего заболевших коронавирусом регистрируется в Воронежской области - 0,84. Больше всего в Санкт-Петербурге - 1,15.