МИД отреагировал на странные заявления и глупые обвинения в адрес Москвы

У России есть вопросы к "странному" заявлению посла США Джона Салливана о поиске "приемлемой для РФ роли" на расширенном саммите G7. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Москва не ведет никаких обсуждений на эту тему, подчеркнул дипломат.

Более того, в Москве считают, что обсуждение мировых проблем без Китая невозможно. "Так называемая расширенная семерка как идея ущербна, потому что для нас непонятно, каким образом авторы этой инициативы планируют рассматривать китайский фактор, — отметил замминистра.

Рябков напомнил, что более современный вариант саммита мировых лидеров предложила Россия. Главы стран-членов пятерки Совета Безопасности ООН могли бы обсудить наиболее острые и актуальные темы и вызовы.

У России и США нет контактов по вопросу возможного обмена американского гражданина Пола Уилана. В России он был приговорен к сроку за шпионаж. Всю информацию о каких-то консультациях Рябков назвал спекуляциями, пишет "Интерфакс".

Касаясь предстоящей 6 июля видеоконференции по Договору по открытому небу Рябков отметил, что Россия будет настаивать на соблюдении заявленной темы - последствия решения США о выходе из договора. Отклонения, связанные с обвинениями в адрес России в каких-то нарушениях договора, будут "сочинением не по теме". "За такое учителя ставили двойку", — заявил Рябков. Россия не будет стесняться ставить оценки за надуманные и глупые обвинения в свой адрес.

Выход из Договора по открытому небу других стран вслед за США возможен, отметил замминистра. В этой связи Россию беспокоит сохранение секретности сведений, собранных американцами при полетах над нашей территорией.

"Будет ли обеспечена гарантия непередачи остающимися в договоре союзниками США тех данных, которые эти союзники собирают в процессе миссий открытого неба", — сказал Рябков.

Россия хотела бы сохранения Договора по открытому небу, но союзники США могут поддаться давлению и тоже выйти из него. "Эффект домино" неизбежно приведет договор к краху, заключил Рябков.