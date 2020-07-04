Игрок "Локомотива" Алексей Миранчук — лучший футболист РПЛ в июне

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук признан лучшим футболистом российской премьер-лиги в июне. По итогам голосования хавбек обошел Артема Дзюбу, Евгения Луценко, Максима Глушенкова и Александра Беленова.

"Железнодорожники" в июне обыграли "Оренбург" (1:0), переиграли "Рубин" (2:0) и сыграли вничью с "Крыльями Советов" (1:1). Миранчук забил все четыре мяча московской команды.

🤴 Алексей Миранчук забил четыре гола в трёх турах и стал лучшим игроком июня!



🧮 За него единогласно проголосовали болельщики, РПЛ и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР!#ИгрокМесяца #ТинькоффРПЛ #Локомотив pic.twitter.com/lVronVSBtF — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020

Ранее лучшим тренером июня был признан наставник петербуржской команды "Зенит" Сергей Семак.

Напомним, "Локомотив" с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России подопечные Марко Николича 4 июня на поле домашней "РЖД-Арены" сыграют с командой "Сочи".