Нурмагомедов-старший был и останется культовой фигурой

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе Кизил-Юртовского района Дагестана. С отцом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова простились родственники и друзья семьи, а также спортсмены и члены делегации из Чеченской республики во главе с Рамзаном Кадыровым. Нурмагомедов-старший умер на 58-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Каким был мастер спорта СССР и тренер 18 чемпионов мира?

Эти еле сдерживаемые слезы радости в глазах отца и стали главным символом того невероятного триумфа. Именно поэтому, едва победив в престижнейшей бойцовской организации, Хабиб обращается из-за океана сразу к отцу, и именно поэтому отдает ему же каждый пояс чемпиона.

- Я не знаю, как мне удалось всего этого добиться. Благодарю, во-первых, Всевышнего. И отца — мой отец здесь.

Он всегда был рядом — с детства, когда заниматься с детьми приходилось в полуразрушенном зале, и до последней защиты титула UFC. И не только с Хабибом: рекордсмен России, самый успешный тренер по боевому самбо воспитал 18 чемпионов мира. О патриотизме он не только говорил, но и доказывал на деле. Именно за это Абдулманапа Нурмагомедова и уважали на всех уровнях, а с победами поздравлял лично президент.

И дело ведь не только в Хабибе: годы тренерской работы с молодежью посвящены тому, чтобы в целом изменить образ спортсмена 90-х. Не хулигана, а человека образованного. Школа – на первом месте, говорил Нурмагомедов-старший почти в каждом интервью.

"Я всегда был строг к ученикам. Высший результат — он стоит нервов, он стоит крови, он стоит всего, но надо держаться", — говорил он.

Верный своим принципам, он и сам держался до конца на протяжении двух месяцев, пока организм и врачи бились за жизнь. Слова соболезнования, как и слова поддержки все это время, доносятся со всего мира: друзья, коллеги и спортсмены — даже те, на чьи провокации Абдулманап Нурмагомедов не поддавался. Чего стоит приглашение в Дагестан Конора Макгрегора. Авторитет прославленного тренера очевиден.

Таким его и запомнят — мудрым и сильным. Соболезнования семье и лично Хабибу Нурмагомедову в телефонном звонке уже выразил президент России Владимир Путин.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в республике семье Нурмагомедовых пришлось обратиться к людям с призывом не приходить на прощание. Улица практически пустая, хотя желающих были сотни, а может быть, даже и тысячи. Для родного Сильди или для Кироваула, где Абдулманап Нурмагомедов похоронен, он был и останется культовой личностью.