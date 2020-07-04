Появились кадры с места фатальной аварии с грузовиком на МКАД в Москве

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее последствия ДТП с летальным исходом, произошедшего утром в субботу, 4 июля, в районе 36 километра Московской кольцевой автомобильной дороги.

По данным СМИ, водитель грузовика не справился с управлением, въехал в парковочный карман и протаранил легковой автомобиль, салон которого в момент столкновения, был пуст.

После этого большегруз оказался за пределами проезжей части, выехал в кювет и перевернулся.

Известно, что пострадали два человека, находившиеся в грузовике – один из них скончался, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.