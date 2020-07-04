Россия считает, что США пытаются "посеять неуверенность среди европейцев"

"Абсолютно безосновательными" назвал замглавы МИД России Сергей Рябков увязки информации о повышении радиационного фона над Северной Европой с испытаниями Россией перспективных вооружений "Посейдон" и "Буревестник". По словам замминистра, это — элемент пропаганды, элемент общих американских усилий, направленных на то, чтобы посеять неуверенность по поводу происходящего, особенно среди европейцев.

В будущем будет еще немало поводов, когда с американской стороны последуют информационные вбросы по поводу работ России в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания — и анонимные, и вбросы от имени ответственных лиц, говорит Рябков. Москва же, по его словам, предлагала и будет дальше предлагать Соединенным Штатам рассматривать тематику российских перспективных систем вооружений "в более широком контексте многочисленных факторов, влияющих на стратегическую стабильность, с упором на те перспективные американские системы, которые оказывают крайне дестабилизирующий характер на всю ситуацию".

В США знают российский перечень озабоченностей, цитирует слова Рябкова РИА Новости. При этом Россия в отличие от США предпочитает доносить свои озабоченности "профессионально и за закрытыми дверями", тогда как ее американские коллеги "идут по другому пути, похожему на то, что происходило в последние дни с афганским сюжетом".

При этом то, что США периодически вспоминают о новых российских системах, "свидетельствует о том, что они для них, мягко говоря, небезразличны", добавил замминистра.

23 июня мониторинговая станция в Швеции засекла следы повышенного содержания изотопов цезий-134, цезий-137 и рутений-103. По мнению специалистов, концентрация этих веществ оказалась невысокой и не угрожала здоровью, а их источник мог находиться в акватории Балтийского моря, на территории Швеции, Финляндии, Дании, прибалтийских стран, а также запада России.

Спецпредставитель президента США по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли после этого заявил: США не знают, причастно или нет российское вооружение к выбросу радиоактивных изотопов 23 июня, однако "Буревестник" и "Посейдон" – "ужасные проекты", которые нужно закрыть.

В МАГАТЭ заявили, что небольшое повышение концентрации радиоактивных изотопов в атмосфере над Северной Европой не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды, напоминает "Интерфакс". Более 40 стран, в том числе и Россия, сообщили МАГАТЭ, что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе.

"Буревестник" – ракета с ядерным двигателем, которая может находиться в воздухе практически бесконечно. "Посейдон" – подводный беспилотник, который способен двигаться быстрее и глубже традиционных субмарин.