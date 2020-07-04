Тема:

МЧС 51 минута назад

4 июля 202012:47

На видео попал момент обрушения колокольни храма XIX века, вспыхнувшего под Томском

На видео попал момент обрушения колокольни храма XIX века, вспыхнувшего под Томском

Очевидец запечатлел на видео пожар, уничтоживший храм в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской в селе Зоркальцево под Томском.

 

Возгорание в здании церкви, построенной в XIX веке, произошло в субботу, 4 июля. На место прибыли пожарные – по данным пресс-службы регионального управления МЧС РФ, в тушении участвовало более 40 человек, были задействованы 14 единиц техники.

Судя по кадрам с места ЧП, огонь полностью уничтожил постройку, спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на соседние дома.

Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.

Ранее по теме

Сейчас

11:52

МИД отреагировал на странные заявления и глупые обвинения в адрес Москвы

10:51

В России за сутки коронавирусом заразились 6632 человека

06:55

Наводнение в Японии: Twitter наполнили крики о помощи

06:00

В Алабаме застрелен восьмилетний ребенок

02:07

ВОЗ назвала "Ремдесивир" самым обнадеживающим препаратом от COVID-19

00:02

Поправки в российскую Конституцию вступили в силу

22:00

Генпрокуратура отменила решение о возбуждении дела против следователя СК

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

МИД отреагировал на странные заявления и глупые обвинения в адрес Москвы

МИД отреагировал на странные заявления и глупые обвинения в адрес Москвы

1 час назад
Причиной уничтожения старинного храма под Томском мог стать удар молнии

Причиной уничтожения старинного храма под Томском мог стать удар молнии

12 минут назад
Проскурина проводили в последний путь аплодисментами

Проскурина проводили в последний путь аплодисментами

15 минут назад
Зеленский ответил на вопрос о требовании России

Зеленский ответил на вопрос о требовании России

5 минут назад
Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

3 минуты назад
Нурмагомедов-старший был и останется культовой фигурой

Нурмагомедов-старший был и останется культовой фигурой

1 час назад
В России за сутки коронавирусом заразились 6632 человека

В России за сутки коронавирусом заразились 6632 человека

2 часа назад
Бизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19

Бизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19

2 часа назад
Правительству предложили в два раза увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Правительству предложили в два раза увеличить налоговый вычет при покупке жилья

3 часа назад
Лукашевич не призналась в хищении миллионов Минобра

Лукашевич не призналась в хищении миллионов Минобра

2 часа назад
Желтый уровень: в Москве не исключена новая гроза

Желтый уровень: в Москве не исключена новая гроза

4 часа назад
Появились кадры с места фатальной аварии с грузовиком на МКАД в Москве

Появились кадры с места фатальной аварии с грузовиком на МКАД в Москве

1 час назад
В Норильске собрали основной объем топлива после майского разлива на ТЭЦ-3

В Норильске собрали основной объем топлива после майского разлива на ТЭЦ-3

2 часа назад
Кино по выходным: тернистый путь к настоящей любви

Кино по выходным: тернистый путь к настоящей любви

25 минут назад
Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский призвал российских программистов оставаться в России

Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский призвал российских программистов оставаться в России

21 час назад
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

29.06.2020 09:00
"Химки" продлили контракты с Сергеем Моней и Егором Вяльцевым

"Химки" продлили контракты с Сергеем Моней и Егором Вяльцевым

8 минут назад
Россия считает, что США пытаются "посеять неуверенность среди европейцев"

Россия считает, что США пытаются "посеять неуверенность среди европейцев"

17 минут назад
Можно ли ходить в баню с животными?

Можно ли ходить в баню с животными?

32 минуты назад
Строительство новой арены "Авангарда" обойдется почти в 12 млрд рублей

Строительство новой арены "Авангарда" обойдется почти в 12 млрд рублей

40 минут назад
Мороженое помогает выявить серьезное заболевание

Мороженое помогает выявить серьезное заболевание

50 минут назад
Мясников рассказал о противоонкологических диетах

Мясников рассказал о противоонкологических диетах

1 час назад
Игрок "Локомотива" Алексей Миранчук — лучший футболист РПЛ в июне

Игрок "Локомотива" Алексей Миранчук — лучший футболист РПЛ в июне

1 час назад
Восемь пострадавших: появилось видео наезда на людей в Омске

Восемь пострадавших: появилось видео наезда на людей в Омске

2 часа назад
Сергей Семак признан лучшим тренером июня в чемпионате России

Сергей Семак признан лучшим тренером июня в чемпионате России

3 часа назад
Главный бой турнира UFC 251 не состоится. Один из бойцов заразился коронавирусом

Главный бой турнира UFC 251 не состоится. Один из бойцов заразился коронавирусом

3 часа назад
ЧП на заводе по производству пиротехники в Турции: уточненные данные

ЧП на заводе по производству пиротехники в Турции: уточненные данные

4 часа назад
Кишечная палочка, дрожжи и плесень: что можно найти в творожной массе

Кишечная палочка, дрожжи и плесень: что можно найти в творожной массе

4 часа назад
На инициатора установки памятника власовцам в Праге завели уголовное дело

На инициатора установки памятника власовцам в Праге завели уголовное дело

5 часов назад
"Русские витязи" совершили уникальные полеты

"Русские витязи" совершили уникальные полеты

5 часов назад
Наводнение в Японии: Twitter наполнили крики о помощи, слова поддержки и видеоролики

Наводнение в Японии: Twitter наполнили крики о помощи, слова поддержки и видеоролики

6 часов назад
Жертвой стрельбы в Алабаме стал восьмилетний ребенок

Жертвой стрельбы в Алабаме стал восьмилетний ребенок

7 часов назад
В Якутии опрокинулся микроавтобус, пострадали шесть человек

В Якутии опрокинулся микроавтобус, пострадали шесть человек

8 часов назад
США вновь бьют антирекорды: число заразившихся COVID-19 за сутки составило 57 497

США вновь бьют антирекорды: число заразившихся COVID-19 за сутки составило 57 497

9 часов назад
Танк Т-14 "Армата" протестирован в режиме работы без экипажа

Танк Т-14 "Армата" протестирован в режиме работы без экипажа

9 часов назад
ВОЗ назвала "Ремдесивир" самым обнадеживающим препаратом от COVID-19

ВОЗ назвала "Ремдесивир" самым обнадеживающим препаратом от COVID-19

11 часов назад
Лукашенко предложил Сбербанку РФ финансировать крупные проекты Белоруссии

Лукашенко предложил Сбербанку РФ финансировать крупные проекты Белоруссии

11 часов назад
В Петербурге блогер разбил Lamborghini, который должен был стать призом

В Петербурге блогер разбил Lamborghini, который должен был стать призом

12 часов назад
Кто же тогда виноват? Вопросов по делу Ефремова становится все больше

Кто же тогда виноват? Вопросов по делу Ефремова становится все больше

12 часов назад
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции: четыре человека погибли, около 100 - ранены

Взрыв на фабрике фейерверков в Турции: четыре человека погибли, около 100 - ранены

13 часов назад
Поправки в российскую Конституцию вступили в силу

Поправки в российскую Конституцию вступили в силу

13 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку