Проскурина проводили в последний путь аплодисментами

Прощание с актером Виктором Проскуриным, скончавшимся первого июля, завершилось. В последний путь его проводили аплодисментами.

Проститься с Проскурины в Театральный институт имени Щепкина пришли друзья, коллеги и почитатели таланта: актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, артисты Елена Скороходова, Александр Балуев, Ирина Шевчук, Александр Рапопорт, Георгий Мартиросян, передает ТАСС.

По словам друзей, Проскурин был большим артистом, который блистал на сцене "Ленкома" в семидесятые. Люди ломали двери, чтобы увидеть его в спектаклях, где также играли Олег Янковский и Александр Абдулов. А еще – прямым, честным и открытоым человеком.

Виктор Проскурин родился в 1952 году. Российским зрителям он полюбился, в частности, по ролям в фильмах "Большая перемена", "Жестокий романс", "Сокровища Агры", "Выйти замуж за капитана". Скончался в больнице после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).