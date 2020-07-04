Причиной уничтожения старинного храма под Томском мог стать удар молнии

Пожар, уничтоживший храм в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской в селе Зоркальцево под Томском, мог быть вызван ударом молнии, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на главу Томского района Александр Терещенко.

Напомним, что деревянное здание церкви, построенное в XIX веке, загорелось в субботу, 4 июля. Очевидцы сняли на видео пожар, охвативший строение.

На месте работали более 40 спасателей, задействовавших 14 единиц техники. Им удалось отстоять дома, находящиеся поблизости от храма, однако сама церковь сгорела дотла.