"Химки" продлили контракты с Сергеем Моней и Егором Вяльцевым

Баскетбольный клуб "Химки" продлил контракты с капитаном команды Сергеем Моней и вице-капитаном Егором Вяльцевым. Оба спортсмена подписали однолетние соглашения с подмосковной командой.

"Сергей и Егор – это сердце команды, наши сторожилы. И у нас не было никаких вопросов по продлению контрактов, – сообщил главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. – Они мои помощники, держат дисциплину, как в раздевалке, так и в игре. Конечно, сейчас они получают не так много игрового времени, как раньше. Но я в них уверен, они никогда меня не подводили".

Напомним, Моня защищает "желто-синие" цвета с 2010 года. Предстоящий сезон станет для него 11-м в подмосковной команде, а для Вяльцева сезон-2020/21 станет десятым в "Химках".