Элджея все же пустят на Украину

Окружной административный суд Киева отменил запрет СБУ на въезд российскому рэперу Элджею, сообщается в реестре судебных решений.

Ранее сообщалось, что Элджею (Алексей Узенюк) в 2018 году запретили въезд на Украину на три года, такое решение СБУ было признано противоправным

Это не связано со сменой политического климата на Укране, заявил адвокат Евгений Пронин, защищавший интересы Узенюка в суде.

В 2015 году стало известно о существовании черного списка, куда попали деятели культуры, угрожающие нацбезопасности Украины, в том числе Николай Расторгуев, Федор Добронравов, Юлия Чичерина, Сергей Пенкин, Олег Газманов. Перечень постоянно дополняется. Тогда же был наложен запрет на показ российской кинопродукции после 2014 года.