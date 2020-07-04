В Таджикистане произошло землетрясение

В Таджикистане в субботу, 4 июля, зафиксировано землетрясение. Его эпицентр располагался в 201 километре северо-восточнее Душанбе. В таджикской столице ощущались толчки силой до 3 баллов.

По данным Геофизической службы Академии наук республики, толчки силой до 5 баллов в эпицентре были зарегистрированы в 14:52 по местному времени (12:52 по Москве). Сведений о жертвах и разрушениях пока нет, пишет "Интерфакс".