Профессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии

Довольно низкую летальность от коронавируса COVID-19 в Германии — около 4,6 процента умерших от общего числа заболевших — можно объяснить влиянием сразу нескольких причин. Об этом рассказал в интервью РБК профессор ведущей немецкой университетской клиники "Шарите" Тобиас Курт.

Прежде всего, у властей ФРГ было время подготовиться к эпидемии, говорит он. Германская система здравоохранения и так была хорошо подготовлена, а власти укрепили ее еще сильнее — в частности, убедились а наличии достаточного запаса больничных коек для пациентов. Также в стране с самого начала эпидемии проводили много тестов, что помогло ликвидировать кластеры инфекции и сбить темпы ее распространения.

Третья причина может быть связана с социальным устройством Германии, говорит Курт. В странах Южной Европы пожилые люди более интегрированы в семьи и живут со своими родственниками в одном доме. В результате если один член семьи заразился, вероятность заражения пожилых членов семьи автоматически возрастает, а риск летального исхода для пожилых людей, как известно, весьма высокий. В Германии несколько поколений редко живут в одном доме, соответственно показатели в этой стране совсем другие.

При этом при сравнении ситуации в разных странах корректнее сравнивать смертность между группами населения одинакового возраста, говорит профессор Курт. "Если мы сопоставим риск смертности среди людей старше 80 лет в странах с примерно схожими условиями с точки зрения здравоохранения, то, думаю, получим примерно одинаковые результаты", — отмечает он.



Стоит отметить, что летальность от коронавирусной инфекции в России еще ниже — менее полутора процентов.

Что касается опасности этой инфекции для заболевших, новый коронавирус, по словам Курта, еще предстоит изучить подробнее. Врачам известно, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не известно, являются ли его последствия хроническими, будут ли они усиливаться или исчезнут.

Вирус непростой, он не является обычной простудой и имеет много особенностей, отмечает профессор. У одних пациентов симптомов нет вовсе, у других болезнь оставляет серьезные последствия — например, проблемы с дыханием и легкими. Некоторые молодые люди не могут заниматься спортом даже по прошествии трех-четырех месяцев после болезни.