Трамп пренебрег пожарной безопасностью, индейцы потребовали взорвать Рашмор

Дональд Трамп посетил гору Рашмор накануне Дня независимости. Это барельеф в Южной Дакоте, где высечены портреты четырех президентов. Двоих из них — Томаса Джефферсона и Джорджа Вашингтона - в современной Америке чаще всего вспоминают как рабовладельцев. И нынешнего 45-го американского лидера местные жители-индейцы встретили протестами.

Вертолет с Дональдом Трампом на борту проходит прямо перед горой Рашмор так, что президент США лицом к лицу с его выдающимися предшественниками. Гранитные барельефы Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта и Линкольна. Идеальное фото на предвыборный плакат. Все портит то, что происходит за сценой. У подножия горы в это время идут аресты.

Полиция схлестнулась с индейцами сиу и сочувствующими из движения Black lives matter. У протестующих в руках такие же пластиковые щиты как и у национальных гвардейцев. На лицах маски. Начинаются столкновения. Терпение полиции лопнуло на четвертый час молчаливого противостояния. Столько те, кто считает Черные холмы (так называют этот массив) священной землей предков, перекрывали дорогу сторонникам Трампа.

"Сколько вам заплатили? Сколько Джордж Сорос платит вам?" — кричали индейцам.

Шаман с бубном расположился перед баррикадой из микроавтобусов. Чтобы полицейским было труднее их отогнать, одной машине открутили колесо.

Протестовать против появления Трампа на горе Рашмор съезжались со всех окрестных резерваций. Медицинские маски на лицах (а они тут у всех) — это тоже часть политического протеста. Ведь на трамповском митинге маски к ношению вовсе не обязательны.

Молодой человек с красным флагом и символом племени оглала (в переводе с языка лакота означает разгоняющие сами себя) маску надел не только из медицинский соображений, но и как раз на случай разгона. Боится, что узнают. Радикально настроенные индейцы бескомпромиссны. Считают, что изваяния на горе Рашмор надо взорвать: "Это наша территория, которой мы завладели после войны. Потом мы подписали с американцами соглашение, а они его нарушили и незаконно отняли нашу землю".

Сторонники Трампа в это время искали лишний билет. В лотерею разыграли только семь с половиной тысяч. Желающих оказалось намного больше. До Южной Дакоты добирались через полстраны

- Я из Небраски.. Мэриленда.. Центрального Иллинойса.. Мичиган, вперед, синие!

"Вперед, синие!" - слоган футбольной команды "Мичиганские росомахи". Ее болельщица Мэриан Рут тут самая политически подкованная. У нее даже легинсы с фамилией Трампа.

"Он первый президент, который озвучивает то, что мы все думаем. Он не всегда делает это элегантно, но мы очень им гордимся", — заявила Рут.

В любимом его сторонниками стиле Трамп прилетел он вместе с Меланией, в нём построил и свое выступление.

"Я объявляю о создании нового монумента гигантам нашего прошлого. Я подпишу указ о создании национального сада американских героев – большого парка под открытым небом, в котором будут статуи величайших американцев, которые когда-либо жили", — заявил Трамп.

Чтобы подчеркнуть торжественность момента в небе Рашмором устроили воздушный парад. Вертолетное звено сменила пара бомбардировщиков. Их — пилотажная группа палубных истребителей.

Но главное — фейерверки, против которых тоже выступали местные активисты. С 2009 салюты тут запретили по соображениями пожарной безопасности — все-таки вокруг леса, но Трамп настоял.

Залпы в итоге дали сразу с семи точек, одна из которых была прямо на голове Джорджа Вашингтона. Давно Америка не отмечала День независимости с таким огоньком.