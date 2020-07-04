Ирина Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о смерти заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

"Я представитель классических видов спорта, и драки – это не мое, извините. Но это никак не отменяет того факта, что ушел достойный человек, я знаю о его достижениях, – приводит слова Родниной "Спорт-Экспресс". Он прожил достойную жизнь, воспитал хорошего сына и был примером для многих, жаль, что он так рано ушел".

По мнению прославленной фигуристки, смерть Нурмагомедова станет для многих уроком: "Если сказали носить маски, перчатки и применять дезинфицирующие средства и сидеть дома – то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям. Показывает ли это, что нельзя снимать ограничения? Здесь надо слушать вирусологов и специалистов", – подытожила Роднина.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля после кровоизлияния в мозг. На протяжении предыдущих двух месяцев он боролся сразу с несколькими недугами: коронавирусом, болезнью сердца, впадал в кому, переносил инфаркт.

Сообщалось о том, что незадолго до смерти 57-летний мужчина стал чувствовать себя лучше. Однако последствия COVID-19 не прошли бесследно: вновь стало хуже его сердцу, а также головному мозгу.

И если в случае с сердцем ему была оказана необходимая помощь, то от кровоизлияния в мозг медикам спасти Нурмагомедова не удалось. 4 июля Абдулманап был похоронен в родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана.

Ранее свои соболезнования семье Нурмагомедовых выразил президент России Владимир Путин, министр спорта Олег Матыцин, владелец "Спартака" Леонид Федун, а также множество спортсменов и тренеров.