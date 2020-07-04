Давно США не отмечали День независимости с таким огоньком

244 года назад свою независимость провозгласили Соединенные Штаты, во главе которых стоял генерал Джордж Уошингтон (в России принято говорить Вашингтон). Как бы то ни было, первой в мире, кто признал США, стала российская императрица Екатерина II, и с тех пор наши две гордые нации не теряют друг друга из виду.

Вертолет с Дональдом Трампом на борту проходит прямо перед горой Рашмор так, что из иллюминаторов с президентом США лицом к лицу — его выдающие предшественники — гранитные барельефы Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта и Линкольна. Идеальное фото на предвыборный плакат. Все портит то, что происходит за сценой. У подножия горы в это время идут аресты.

Полиция схлестнулась с индейцами сиу и сочувствующими из движения Black Lives Matter. У протестующих в руках такие же пластиковые щиты, что и у национальных гвардейцев. На лицах — маски. Начинаются столкновения. Терпение полиции лопнуло на четвертый час молчаливого противостояния — столько те, кто считают "черные холмы", так называют этот массив, священной землей предков, перекрывали дорогу к сторонников Трампа.



Шаман с бубном расположился перед баррикадой из микроавтобусов. Чтобы полицейским было труднее их отогнать, у одной машины открутили колесо. Протестовать против появления Трампа на горе Рашмор съезжались со всех окрестных резерваций. Медицинские маски на лицах (а они тут у всех) — это тоже часть политического протеста, ведь на трамповском митинге маски к ношению вовсе не обязательны.

Молодой человек с красным флагом и символом племени оглала (в переводе с языка лакота означает "разгоняющие сами себя") маску надел не только из медицинский соображений, но и как раз на случай разгона — боится, что узнают. Радикальное настроенные индейцы бескомпромиссны. Считают, что изваяния на горе Рашмор надо взорвать.

Сторонники Трампа в это время искали лишний билет. В лотерею разыграли только 7,5 тысячи — желающих оказалось намного больше. До Южной Дакоты добирались через полстраны.

В любимом его сторонниками стиле Трамп, который прилетел он вместе с супругой, построил и это свое выступление. "Я объявляю о создании нового монумента гигантам нашего прошлого. Я подпишу указ о создании национального сада американских героев — большого парка под открытым небом, в котором будут статуи величайших американцев, которые когда-либо жили", — заявил Трамп.

Чтобы подчеркнуть торжественность момента, в небе над Рашмором устроили воздушный парад. Вертолетное звено сменила пара бомбардировщиков, их — пилотажная группа палубных истребителей. Но главное — фейерверки, против которых тоже выступали местные активисты. С 2009-го салюты тут запретили по соображениями пожарной безопасности — все-таки вокруг леса — но Трамп настоял.

Залпы в итоге дали сразу с семи точек, одна из которых была прямо на голове Джорджа Вашингтона. Давно Америка не отмечала День независимости с таким огоньком.