Формула-1. Хэмилтон – лучший в третьей практике Гран-при Австрии, Квят – 14-й

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал лучшим в третьей свободной практике Гран-при Австрии. Во время заезда британец преодолел 21 круг, в лучшем из которых показал время одна минута 4,130 секунды.

Вторым стал другой гонщик Mercedes Валттери Боттас (+0,197), а замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен (+0,283) из Red Bull Racing. Российский пилот команды AlphaTauri Даниил Квят (+1,160) расположился на 14-й строчке.