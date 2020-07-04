РПЦ призвала Турцию не возвращаться в Средневековье

Русская православная церковь против того, чтобы собор Святой Софии в Стамбуле, действующий как музей, превратили в мечеть, и со скорбью воспринимает происходящее. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Митрополит подчеркнул, что нельзя возвращаться во времена Средневековья, нужно уважительно относиться к чувствам верующих, поскольку мы живем в многоконфессиональном мире. В Турции доминирующей религией является ислам, в Стамбуле нет недостатка в мечетях, нет нужды превращать памятник мировой культуры в мечеть.

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган назвал упреки в адрес Анкары по поводу лишения Айя Софии статуса музея нападками на суверенитет Турции. И подчеркнул, что не вмешивается в дела молельных учреждений других стран.

Высший административный суд Турции в четверг рассматривал вопрос о статусе Айя Софиии​​​. Решение будет оглашено в течение 15 дней. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента

Собор Святой Софии Премудрости Божией — бывший патриарший православный собор, впоследствии мечеть, ныне музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ золотого века» Византии. Во времена Византийской империи собор находился в центре Константинополя рядом с императорским дворцом. В настоящее время находится в историческом центре Стамбула, район Султанахмет. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея.