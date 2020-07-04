4 июля 202016:00

Британия подумывает о расширении военного присутствия в Азии

EPA

Великобритания может увеличить военное присутствие в Азии для сдерживания Китая. Такие планы обсуждали на этой неделе члены правительства страны и командующие разными видами войск.

По данным британских журналистов, исходящая от КНР угроза станет одной из главных тем обзора национальной стратегии в области обороны и внешней политики. Как ожидается, он будет представлен осенью. В этом документе, как сообщают СМИ, правительству будет рекомендовано расширять сотрудничество с соседями Пекина: Сеулом и Токио, действовать более активно, чем НАТО, а также уделять больше внимания вопросам кибербезопасности.

Как заявил глава британского парламентского комитета по обороне Тобайас Эллвуд, Лондону следует провести "фундаментальную перезагрузку" отношений с Пекином. Он утверждает, что Китай в ближайшие десятилетия обойдет США в экономическом, технологическом и военном плане, поэтому Великобритании не следует сокращать расходы на оборону, а также численность вооруженных сил.

Военные эксперты, в свою очередь, советуют заняться переоснащением двух новых британских авианосцев: Prince of Wales и Queen Elizabeth. Одним из возможных решений считается их использование в качестве базы для беспилотников, пишет ТАСС.

Журналисты отмечают, что обеспокоенность правящей Консервативной партии Великобритании политикой КНР усилилась после того, как на этой неделе в Пекине был принят закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который Великобритания передала Китаю в 1997 году.

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