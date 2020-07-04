Следком обжаловал решение замгенпрокурора

Следственный комитет России подал жалобу Генеральному прокурору РФ на решение заместителя Генпрокурора Виктора Гриня. Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России полковника Руслана Миниахметова. Об этом в субботу рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России Руслана Миниахметова на основании доказательств, собранных сотрудниками ФСБ, обвиняют в получении взяток в особо крупном размере). По данным следователей, обвиняемый получил более миллиона рублей от подследственного в уголовном деле.

Глава СК Александр Бастрыкин, заявила Светлана Петренко, в жалобе указал на достаточность оснований в возбуждении уголовного дела против Миниахметова.

В свою очередь, адвокат следователя Константин Трапаидзе указал, что его подзащитного обвинили на основании показаний человека, сужденного почти четыре года назад. Кроме этих показаний, в деле нет других доказательств, сказал адвокат.