НХЛ назвала 16 лучших защитников лиги. Среди них нет россиян

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги назвала 16 лучших защитников тех команд, которые примут участие в возобновлении сезона. В список не вошли хоккеисты из России.

Возглавил рейтинг Виктор Хедман из "Тампа Бэй", вторым стал Роман Йоси ("Нэшвилл"), третий – Джон Карлсон ("Вашингтон"), четвертый – Алекс Пьетранжело ("Сент-Луис"), а замкнул пятерку Сет Джонс ("Коламбус").

Напомним, НХЛ решила не доигрывать регулярный чемпионат, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса. Будет проведен розыгрыш Кубка Стэнли, в котором выступят 24 клуба, а не 16, как обычно. Возобновление турнира запланировано на 30 июля.