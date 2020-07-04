Капитана "Барселоны" Месси сватают в "Манчестер Сити"

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси, приостановивший ранее переговоры с испанским клубом по подписанию нового контракта, может продолжить карьеру в чемпионате Англии. В услугах 33-летнего аргентинского футболиста заинтересован "Манчестер Сити".

Об интересе "горожан" к лидеру "Барселоны" стало известно журналисту телеканала Fox Sports Кристиану Мартину, разместившему соответствующую информацию на своей странице в Twitter. Отмечается, что Месси уже работал под руководством наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы и не против повторить этот опыт.

Напомним, что 33-летний аргентинец является воспитанником "Барселоны". Месси выступает за "сине-гранатовых" с 2004 года, ни разу не покинув клуб.