Силовики накрыли сеть подпольных казино в Волгограде, задержано более 30 человек

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность сети подпольных казино, работавших на территории Волгограда, об этом в субботу, 4 июля, сообщили в пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, несколько игорных заведений функционировали в городе около полугода. Организаторы противозаконного бизнеса применяли конспирацию.

"Испытать удачу могли только проверенные игроки и исключительно по предварительному телефонному звонку ", — подчеркивают в Следственном комитете.

В операции участвовали более 300 силовиков, которым удалось задержать 31 подозреваемого, в том числе – 11 организаторов предприятия. Теперь они стали фигурантами уголовного дела по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованные группой".