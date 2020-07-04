Как "Города трудовой доблести" отметили присвоение звания

Президент Путин присвоил почетные звания "Городов трудовой доблести" сразу 20 российским большим и малым населенным пунктам за вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной. Как там встретили это решение?

Когда в небе над Казанью раздаются первые залпы фейерверка, набережные заполняются тысячами людей.

Они познакомились совсем недавно на собрании ветеранов завода, а в годы войны трудились в соседних цехах. Николай Степанович Аникин, труженик тыла, вспоминает, как юношей выполнял технические задания Сергея Королева.

Каждый шестой боевой самолет был выпущен на Казанском авиационном заводе — по 10-12 машин в сутки. В начале Великой Отечественной на военные рельсы в Казани перевели 139 предприятий, еще 70 были эвакуированы сюда из центральных регионов. За 4 года на заводах столицы Татарстана произвели более 100 тысяч тонн пороха для различных видов оружия и около 30 тысяч самолетов.

А в конструкторских бюро и научных центрах города трудились Туполев, Глушко, Курчатов, Капица, Шмидт. В Казань приехали более 5000 сотрудников Академии наук СССР.

После присвоения почетных званий в каждом городе вспоминают тех, кто в тылу боролся за общую победу. Ярославль под авиаударами выпускал военные автомобили и нефтехимическую продукцию. Ради Победы работал и весь Урал: танковая столица Нижний Тагил, где был выпущен каждый второй танк Т-34, металлургические и машиностроительные заводы Свердловска.

Екатеринбург дал России и всему миру замечательных изобретателей, инженеров, металлургов, научных работников. А это уже Удмуртия. В годы войны ижевские заводы дали фронту более 12 миллионов единиц стрелкового оружия.

Праздничные фейерверки гремят и в Уфе, где во время Великой Отечественной действовали 172 предприятия машиностроительной, электротехнической, химической промышленности.