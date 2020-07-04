Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили

Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания. Как рассказал РИА Новости адвокат Константин Трапаидзе, процессуального статуса у его подзащитного нет.

По словам адвоката, Миниахметову вернули служебное удостоверение, другие документы и личные вещи.

Ранее следователю предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере от обвиняемого в уголовном деле. Постановление об уголовном преследовании отменил заместитель генпрокурора Виктор Гринь, а руководитель Следственного комитета Виктор Бастрыкин обжаловал его.

Как рассказал Трапаидзе, обыск в служебном кабинете Миниахметова проходил корректно. "Мы ничего не скрывали, не отказывались, не заявляли отводов", — пояснил адвокат.

Миниахметову удалось передать текущие дела коллегам, чтобы не было простоя в расследованиях.