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Хабиб Нурмагомедов 10 минут назад

4 июля 202020:57 Саркар Магомедов

За жизнь Нурмагомедова врачи бились два месяца

За жизнь Нурмагомедова врачи бились два месяца

Как стало известно ТАСС, осложнения именно после коронавируса накануне погубили уважаемого во всем мире бойца и тренера, отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова. 4 июля в ночи состоялось прощание.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в республике семье Нурмагомедовых пришлось записать обращение с призывом к людям не приходить на прощание. Вот эта улица, она практически пустая, хотя желающих были сотни, а может, тысячи, что неудивительно: для родного Сильди и Кироваула, где Абдулманап Нурмагомедов похоронен, он был и останется поистине культовой личностью.

Еле сдерживаемые слезы радости и стали главным символом того невероятного триумфа. Именно поэтому, едва победив в престижнейшей бойцовской организации, Хабиб Нурмагомедов обращается из-за океана сразу к отцу. И именно поэтому отдает ему же каждый пояс чемпиона.

"Я не знаю, как мне удалось всего этого добиться: Благодарю, во-первых, Всевышнего и отца", — сказал тогда Хабиб.

Он всегда был рядом: с детства, когда заниматься с детьми приходилось в полуразрушенном зале, и до последней защиты титула UFC. И не только с Хабибом. Рекордсмен России, самый успешный тренер по боевому самбо, воспитавший 18 чемпионов мира. О патриотизме он не только говорил, но и доказывал на деле. Именно за это Абдулманапа Нурмагомедова и уважали на всех уровнях, а с победами поздравлял лично президент.

И дело ведь не только в Хабибе. Годы тренерской работы с молодежью посвящены тому, чтобы в целом изменить образ спортсмена 90-х, — не хулигана, а человека образованного. Школа — на первом месте, говорил Нурмагомедов-старший почти в каждом интервью: "Я всегда был строг к ученикам. Высший результат, он стоит нервов, он стоит крови, он стоит всего, но надо держаться".

Верный своим принципам, он и сам держался до конца. На протяжении двух месяцев, пока врачи бились за жизнь. Слова соболезнования, как и слова поддержки все это время доносятся со всего мира: друзья, коллеги и спортсмены, даже те, на провокации которых Абдулманап Нурмагомедов не поддавался. Чего стоит приглашение в Дагестан Конора Макгрегора — авторитет прославленного тренера очевиден.

"Я считаю, этот мир через окно, где я родился, эта история меня будут устраивать. Я знаю, что я смертный, все отхватить я не смогу, но то, что сделал я для истории малой родины, России, и всего мира смешанных единоборств, я считаю, что сполна отдал себя. И мои воспитанники показали это", — признавался заслуженный тренер России.

Таким его и запомнят — мудрым и сильным. Слова соболезнования семье и лично Хабибу в телефонном разговоре выразил президент России Владимир Путин, отметив неоценимый вклад Абдулманапа Нурмагомедова в мировой спорт. Профессионал, которого будет не хватать, убежден Рамзан Кадыров, приехавший поддержать чемпиона, и дело которого должны продолжить воспитанники. Именно они в узком кругу родных и близких проводили своего прославленного тренера в последний путь.

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