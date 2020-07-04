Адвокат Ефремова признал, что "есть ДТП и есть труп", а слухи об эпилепсии опроверг

Защита артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, не будет отстаивать в суде версию об эпилепсии, заявил адвокат Эльман Пашаев и назвал такую информацию глупостью и чушью. Есть ДТП и есть труп, как бы ни чувствовал себя Ефремов во время аварии.

Пашаев добавил, что у человека, распустившего слухи об эпилепсии Ефремова, развита очень фантазия, и стоило бы купить его роман. А сам Пашаев не работает по публику, не выступает на шоу и линию защиты раскрывать не собирается, передает "360".

ДТП произошло на Смоленской площади 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний Захаров. На следующий день Захаров скончался. Свидетели утверждали, что в момент ДТП актер был в машине один. Кроме того, он был сильно пьян. после аварии. Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков. В отношении актера возбудили уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии опьянения и со смертельным исходом. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.