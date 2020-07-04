4 июля 202022:59 Евгения Чирочкина

"Голый спуск": снег заготовили заранее

"Голый спуск": снег заготовили заранее

В Саратовской области летом катаются горнолыжники и сноубордисты. Откуда на берегах Волги снег в начале июля?

Настоящий снег в июле. Со склона лыжники спускаются в окружении летнего пейзажа. Дресс-код – строгий. Вместо горнолыжного костюма — шорты и купальники.

Это самый короткий горнолыжный сезон в этом году — он продлится всего несколько часов. Под палящим солнцем лыжники обкатывают снежную трассу.

На лыжах и сноубордах приехали кататься люди из разных регионов. Несколько сотен человек. Дед Мороз, например, из Самары.

"Слой нужно делать потолще, чем зимой, чтобы снега хватило подольше и все успели покататься", — сказал Андрей Колпаков — водитель ратрака.

Тысячу кубометров снега заготовили заранее. С февраля его хранили в особых термоусловиях. Трасса получилась небольшой, всего 150 метров, но достаточно плотной. Толщина снега — до 50 сантиметров.

"Обычно снег держится до трех суток. Но сегодня очень жарко. Я думаю, сутки продержится", — отметил Сергей Миронов, директор парка отдыха "Хвалынь".

Это ежегодная акция "Голый спуск". В Хвалынске ее проводят уже пятый год подряд. Обычно в начале лета, но в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе в этот раз ее пришлось перенести на месяц. Настоящий лыжный сезон здесь надеются открыть в ноябре.

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