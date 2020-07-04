Двое погибших: машину разорвало на части после столкновения со столбом

Утром в субботу, 4 июля, на улице Студеная Гора во Владимире произошло страшное ДТП, унесшее две человеческие жизни.

Как сообщают местные СМИ, водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением – машина вылетела с проезжей части и врезалась в бетонную опору освещения.

После столкновения со столбом легковушку буквально разорвало на части.

Известно, что жертвами инцидента стали 28-летний мужчина, находившийся за рулем машины, и его спутница 1976 года рождения. Оба пострадавших скончались на месте аварии.