4 июля 202019:06 Алексей Целищев

Грандиозная афера Никиты Александра

Грандиозная афера Никиты Александра

Полиция Челябинска разбирается в грандиозной афере. По мнению местных жителей, ее провернул некий юрист — или человек, который так себя называет. Его обманутые клиенты выяснили, что в прошлом их защитник отбывал срок за мошенничество, а после сменил имя и открыл липовую контору. Сейчас он якобы не отдает людям деньги, а особо настойчивых клиентов спускает с лестницы. Как такое возможно?

Это любительское видео снято в одной из юридических контор Челябинска. Глава офиса, мужчина в синей футболке с татуировками на всю руку, пытается избавиться от недовольных клиентов. Люди хотят вернуть деньги за так и не оказанную, по их словам, помощь. Но юрист по имени Никита со странной фамилией Александр, похоже, не желает их слушать.

- Дальше все остановилось. Человека найти было невозможно. Рассказывает: то он в Тюмени, то он в Кремени. Это тянется нескончаемо!
- Марк Аркадьевич, я предлагаю вам подписать опись и закрыть рот свой.

В какой-то момент красноречие юриста заканчивается и от ораторского искусства он переходит к боевому: грубо берет за куртку пожилого мужчину и силой выталкивает его из офиса.

Пенсионер Марк Милявский до сих пор в шоке. В прошлом он работал в милиции и хорошо знает законы. Мужчина уверяет: заплатил юристу 40 тысяч рублей за представление своих интересов в арбитражном суде. Но работа не шла, Милявский решил забрать документы. Вместо этого вылетел за дверь.

- Вы видели его комплекцию и мою. Мне 66 лет, он меня как пушинку выбросил. Я вылетел, а там перила железные. И об поручни перил я головой ударился, сняли экспертизу, определили, что у меня сотрясение мозга.

Агрессивный юрист, судя по видео, на этом не остановился: он грубо вытолкал из офиса всех женщин и вышел на улицу. Там так называемый Никита Александр едва не устроил еще одну драку, уже с другим клиентом.

Очевидцы вызвали полицию, но защитник сбежал. Похоже, его смелости хватает лишь на дам и стариков. Пострадавший Марк Милявский провел собственное расследование и выяснил, что юрист, вероятно, липовый.

"Оказалось, что он мошенник. Отсидел 20 лет в итоге. Он мошенник-рецидивист", — говорит пенсионер.

Слова бывшего милиционера подтвердили и наши коллеги: репортеры криминальной хроники Челябинского телевидения посмотрели скандальные кадры из юридической конторы и узнали в некоем Никите Александре совсем другого человека.

"Сейчас этого человека зовут Никита Геннадьевич Александр, ранее он был Давыдов Вадим Геннадьевич. Привлекался за мошенничество в крупном размере. Так, по данным Генпрокуратуры, они вместе с компанией создали фирму по продаже цемента", — рассказала корреспондент криминальной хроники программы "Агентство Чрезвычайных Новостей" 31 канала Татьяна Лаврова.

Банда цементных аферистов орудовала в столице Южного Урала с 2006 года. Пятеро мошенников продавали несуществующий стройматериал по низким ценам. На удочку обманщиков клюнули 17 человек, в общей сложности они отдали преступникам 15 миллионов рублей. В 2009-м оперативники задержали дельцов.

Через 2 года суд вынес аферистам приговор. Один из участников банды, Вадим Давыдов, получил тогда восемь с половиной лет колонии строгого режима. Судя по всему, это была уже не первая судимость мошенника.

Кадры, снятые в СИЗО номер 1: на видео предположительно мошенник Вадим Давыдов. Он — словно брат-близнец того самого агрессивного юриста. Осужденный, похоже, пытается провернуть очередной трюк. Жалуется на условия содержания за решеткой.

- Нет никаких условий для приема горячей пищи. Нет никаких условий для подготовки к судебному следствию. Исходя из международной практики, это пытки и унижения!

Говорят, в колонии Давыдов стал эдаким тюремным юристом: консультировал осужденных по гражданским делам, помогал писать жалобы и апелляции. В середине 2019-го, отсидев положенный срок, Давыдов вышел на свободу и исчез. А через полгода в Челябинске объявился некий Никита Александр, очень похожий на мошенника Давыдова. Открыл в центре города юридическую контору и стал принимать клиентов.

"Мы нашли в районе 10 человек, которые пострадали от этой конторы юристов и конкретно от этого человека, который дал им ложные обещания и ничего не выполнил, взяв с них разные суммы денег", — говорит Ольга Васильева.

Эта жительница Челябинска уверяет, что отдала юристу 23 тысячи рублей. Он якобы обещал ей разобраться с владельцем автовоза, который потерял машину женщины. Однако дело закончилось, так и не начавшись.

Клиенты агрессивного защитника признаются: поверили ему на слово, так как были уверены, что он профессиональный юрист и имеет адвокатскую корочку. Лишь позже выяснили, что в адвокатской конторе о таком персонаже ничего не слышали.

"Такого адвоката у нас нет в реестре. Что касается таких юристов — к великому сожалению, расчет идет на правовую безграмотность нашего населения. И где пообещают очень много, туда люди и идут", — говорит президент Адвокатской палаты Челябинской области Иван Казаков.

Челябинским журналистам удалось разыскать скандального юриста и записать с ним интервью. Во время беседы человек по имени Никита Александр постоянно прикрывал рот кулаком и уверял: клиенты сами во всем виноваты. А побитого пенсионера и вовсе назвал преступником.

- Он не пенсионер — это профессиональный мошенник.
- А то, что он обратно хочет свои бумаги?
- Он их забрал в тот же день. Он украл их. И еще несколько дел.
- А вот на видео вы его вытолкнули.
- Вот как раз эта ситуация. Но называется это все — потребительский терроризм. Работа вся качественная, надлежащим образом оказывается. Почему такое поведение? Непонятно.

О своем предположительно криминальном прошлом и возможной смене имени и фамилии юрист говорить отказался. А после того, как репортаж с его участием вышел в эфир местного телеканала, драчливый защитник и вовсе исчез. В юридической конторе осталась лишь одна сотрудница, и та не открывает дверь.

Не появляется Никита Александр и в элитном жилом комплексе, где, по данным обиженных клиентов, до недавнего времени проживал. Непонятно, кем приходится юристу открывшая дверь девушка, но поведение у них чем-то похоже. Обманутые клиенты Никиты Александра уже написали заявление в полицию.

"По заявлениям граждан в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — рассказала начальник отделения по взаимодействию со СМИ УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Отдельное заявление написал и пострадавший пенсионер Марк Милявский: он обвиняет Никиту Александра в нанесении побоев. Не исключено, что скоро знания в юриспруденции пригодятся самому предполагаемому юристу-аферисту.

Текст: "Вести. Дежурная часть"

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